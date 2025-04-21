Продолжает увеличиваться состав участников фестиваля Baku Open, который пройдет с 28 апреля по 6 мая в Crystal Hall.

Как передает İdman.biz, если на конец прошлой недели на соревнование заявились 467 игроков, то к началу этой недели цифра серьезно возросла. На данный момент желание выступить на фестивале изъявили 670 шахматистов, прошедших соответствующую регистрацию. Среди них представители Индии, Сербии, Грузии, Китая, Узбекистана, Турции, Украины и других стран.

В рамках фестиваля состоятся три турнира. В турнире А примут участие игроки с рейтингом выше 2250 Elo, в соревновании В — шахматисты с рейтингом ниже, а в турнире С могут попробовать свои силы юные игроки, имеющие рейтинг ФИДЕ.

Призовой фонд Baku Open составит 55 тысяч долларов, 12 тысяч из которых получит его победитель.