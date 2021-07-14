В Дубае бассейн для дайвинга Deep Dive Dubai глубиной почти 61 м побил мировой рекорд, согласно рекордам Гиннеса, сообщает CNBC.

Крытый бассейн открылся 7 июля. Он вмещает 16,82 млн л воды.

Здесь также находится огромный подводный аттракцион, напоминающий «затонувший город», который дайверы могут исследовать либо самостоятельно, либо с гидом. В затонувшем городе есть многоквартирный дом и библиотека, аркада с винтажным автоматом Pac-Man, настольным футболом и бильярдом.

Аттракцион открыт для путешественников в возрасте от 10 лет.

Одним из первых посетителей бассейна стал голливудский актер Уилл Смит.