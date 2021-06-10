Депутат парламента Азербайджана Камал Джафаров встал на защиту молодых людей, которые украли книги из книжного магазина «Али и Нино» в Баку. Депутат отметил, что владелица магазина Нигяр Кочарли пытается представить общественности двух молодых людей ворами: “Юридически, если стоимость любого украденного имущества не превышает 100 манатов, это не считается преступлением, это административное правонарушение. Судья оправдал их, поскольку в их действиях не было состава преступления. Он добавил, что фото- и видеосъемка не должны распространяться без разрешения лица, в отношении которого ведется административное производство. В этом смысле владелец магазина нарушила административное законодательство”.

Разбиралось с обоснованностью утверждения депутата издание Saxta.info.

Ранее, 7 июня, МВД Азербайджана распространило заявление о краже из книжного магазина в Сабаильском районе. Сообщалось, что поиски виновников происшествия начались сразу после того, как руководство магазина сообщило о нем в полицию. Жители Баку Эльмаддин Сулейманлы и Эльвин Ахмедов, подозреваемые в краже, были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 9-го отдела полиции Сабаильского районного управления полиции. Кража ими двух книг также была зафиксирована камерами наблюдения в магазине.

Запись инцидента с камер наблюдения была опубликована руководством магазина.

Тем временем на заседании под председательством судьи Сабаильского районного суда Азера Тагиева молодые люди, обвиняемые в краже книг, были оправданы.

Что касается видения ситуации депутатом через призму законодательства, то согласно статье 177 Уголовного кодекса, наказание за кражу предусмотрено в виде общественных работ сроком от трехсот шестидесяти до четырехсот восьмидесяти часов, или исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы сроком до 2 лет.

Кроме того, те же деяния наказываются ограничением свободы на срок от одного года до трех лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.:

если совершено группой лиц по предварительному сговору;

при повторном совершении;

при незаконном проникновении в жилое помещение, а также в здание, склад или другое место хранения;

при совершении с использованием электронных носителей данных или информационных технологий;

при врезке в нефтепроводы, газопроводы природного газа, коммуникации, линии электропередачи, линии тепловой энергии, водопровод, канализацию, железнодорожные линии государственного или общественного значения;

при совершении с причинением значительного ущерба;

при краже из кармана жертвы, кошелька или другой ручной клади.

Также указанные деяния наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой, в следующих случаях:

совершены организованной группой;

с причинением значительного ущерба;

совершены лицом, ранее дважды или более раз судимым за вымогательство или угрозу;

Эти деяния наказываются лишением свободы на срок от десяти до четырнадцати лет:

при совершении преступления с причинением крупного ущерба.

Таким образом, согласно Уголовному кодексу, кража является уголовным преступлением. Но есть некоторые исключения. Интересно, а в каком случае кража не влечет уголовной ответственности?

Уголовная ответственность по статье 177.2.1 Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики (при совершении группой лиц по сговору), 177.2.3-2 (при врезке в нефтепроводы, газопроводы, коммуникации, электричество, тепло, водоснабжение, канализацию, железнодорожные линии государственного или общественного значения), 177.2.5 (при краже из кармана, сумки или другой ручной клади потерпевшего) и 177.3.1 (при совершении организованной группой) наступает в случае, если ущерб владельцу имущества составляет более 100 манатов.

Уголовная ответственность по статье 177.1 (Кража, т. е. тайное разграбление чужого имущества), 178.1 (Мошенничество, т. е. захват чужого имущества или приобретение имущественных прав путем мошенничества или обмана) и 179.1 (Незаконное присвоение или растрата имущества, то есть разграбление чужого имущества, вверенного преступнику) возникает в случаях, когда ущерб владельцу имущества составляет более 500 манатов, но не более 5000 манатов.

Иными словами, уголовная ответственность наступает, если хищение имущества на охраняемых территориях превышает 100 манатов. Если стоимость имущества, похищенного из незащищенных мест, превышает 500 манатов, это считается уголовным преступлением.

Кстати, были объявлены названия и цены книг, украденных молодыми людьми из книжного магазина. Это «Дети полуночи» Салмана Рушди на турецком языке, и «Божественная комедия» Данте Алигьери на азербайджанском языке. Одна из книг стоит 26,1 маната, другая — 29,8 маната. Общая сумма составляет 55,9 маната.

Что касается распространения видеозаписи инцидента, то статья 51.2 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях (недопустимость распространения информации об административных правонарушениях) гласит, что если в ходе производства по делу об административном правонарушении была сделана фото-, аудио- или видеозапись, то эти записи не могут быть распространены в средствах массовой информации без согласия лица, в отношении которого ведется административное производство, и потерпевшего.

На основании вышеупомянутых фактов Saxta.info приходит к выводу, что заявление депутата Камала Джафарова обоснованно.