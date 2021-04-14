Азербайджанский боксер победил армянина

В польском городе Кельце продолжается молодежное первенство мира по боксу.

Как сообщает аpasport.az, во второй день мундиаля боксер сборной Азербайджана Али Заманов (52 кг) провел свой первый поединок на турнире.

Наш чемпион Европы встретился с представителем Армении Рубеном Гарбояном. Заманов нанес поражение сопернику со счетом 3:0 (28:28, 29:27, 29:27, 29:27, 28:28). В 1/8 финала он встретится с Танаконом Аоняемом (Таиланд), который был свободен от участия в первом этапе. Этот поединок состоится 15 апреля.

Отметим, что в первенстве мира с участием 414 боксеров из 52 стран (274 юношей, 140 девушек) наша страна представлена 9 спортсменами. Турнир финиширует 23 апреля.