Трое военнослужащих азербайджанской армии, подорвавшиеся на мине в Шушинском районе в результате армянской провокации, вывезены в направлении Физули.

Как передает Report, до этого всем троим военным была оказана неотложная медицинская помощь.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что в целях обострения ситуации на азербайджанской территории, где временно размещён Российский миротворческий контингент, армянской стороной была совершена очередная провокация на грунтовой дороге в направлении села Аллахгулулар Шушинского района.