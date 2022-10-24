Азербайджанские сотрудники бакинского офиса Программы развития ООН (UNDP) посетили Шушу.

Как передает Report, поездка была организована по инициативе азербайджанских сотрудников этой организации 23 октября и носила частный характер. Они ознакомились с ходом восстановительных работ, достопримечательностями и памятниками архитектуры, а также совершили прогулку на Джыдыр дюзю.

С момента освобождения города, культурную столицу Азербайджана посетили тысячи гостей. Среди них, наряду с многочисленными официальными лицами и представителями различных общественных организаций, есть и многие граждане Азербайджана, включая тех, кто побывал в городе Шуша в качестве туристов.

Как известно, туризм выбран одним из приоритетных направлений в рамках реконструкции и развития освобожденных территорий и ожидается, что поток посетителей будет неуклонно расти.