12 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетили город Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы государств посмотрели памятники известным личностям Азербайджана Натаван, Бюльбюлю и Узеиру Гаджибейли, расстрелянные армянами в Шуше в период оккупации. Президенты были проинформированы о Генеральном плане города Шуша.

Затем главы государств побывали на роднике Натаван, посмотрели в восстановленном Фондом Гейдара Алиева Центре творчества выставку «Гейдар Алиев и Карабах».

Далее президенты побывали в мечете Саатлы, доме-музее Бюльбюля, на Джидыр дюзю и в отеле Yasəmən, разместившемся в трех жилых зданиях, построенных в середине XIX века в стиле, характерном для карабахской школы зодчества.