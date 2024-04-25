25 апреля находящийся с государственным визитом в Азербайджанской Республике Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров прибыл в Физулинский район.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова встретил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Президенты осмотрели разрушенные места города Физули и ознакомились с Генеральным планом города Физули.

Затем Ильхам Алиев и Садыр Жапаров посетили город Агдам. Главы государств были проинформированы о Генеральном плане города.

Президенты ознакомились с работами, проводимыми во дворце Панахали хана и комплексе Имарет в Агдаме, также приняли участие в открытии после реставрации Агдамской Джума-мечети.