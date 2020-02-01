Азербайджанские шахматисты попали в первую десятку мирового рейтинга

Азербайджанские гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов вошли в первую десятку мирового рейтинга, опубликованного ФИДЕ по состоянию на 1 февраля 2020 года, сообщает Sputnik Азербайджан.

В активе Шахрияра Мамедъярова 2770 пунктов и он располагается на восьмой строчке.

В свою очередь, Теймур Раджабов имеет на счету 2765 баллов, что позволило ему занять десятое место.

Стоит отметить ощутимый прогресс еще одного азербайджанского шахматиста — Ниджата Абасова, который с показателем 2670 пунктов поднялся на 67-е место в мире.

Лучшей азербайджанской шахматисткой является Гюнай Мамедзаде, которая в женском рейтинге с показателем 2455 пунктов занимает 28-е место.

В первую сотню мирового рейтинга также входит Гюльнар Мамедова, которая с 2386 баллами располагается на 75-м месте.

Первая десятка мирового рейтинга по состоянию на 1 февраля 2020 года выглядит следующим образом: 1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2862), 2. Фабиано Каруана (США, 2842), 3. Дин Лижэнь (Китай, 2805), 4. Александр Грищук (Россия, 2777), 5. Ян Непомнящий (Россия, 2774), 6. Левон Аронян (Армения, 2773), 7. Уэсли Со (США, 2770), 8. Шахрияр Мамедъяров (Азербайджан, 2770), 9. Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2770), 10. Теймур Раджабов (Азербайджан, 2765).