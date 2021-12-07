«У «Netflix» есть свой механизм контроля качества. Он включает в себя техническое и креативное качество фильмов, которые будут сняты. Поэтому ведется оценка этих проектов».

Об этом АПА сообщили в Министерстве культуры.

Было отмечено, что во время визита в Турцию в начале 2021 года министра культуры Анара Керимова наряду с переговорами о сотрудничестве во многих сферах культуры состоялись встречи и в сфере кино. Одной из таких встреч стали предварительные переговоры с руководством «Netflix Turkey».

«В 2021 году в Баку несколько дней проходили съемки блокбастера производства Netflix. Подробная информация об экранизации фильма американского производства будет объявлена, когда начнется рекламная кампания. Конечно, наряду с кинопроизводством, одной из наших основных целей является частая демонстрация наших фильмов. В связи с этим мы намерены не только расширить дистрибуцию в рамках наших ближайших соседей – тюркоязычных государств и стран СНГ, но и развернуть ее на различных киноплатформах. Сейчас мы работаем над несколькими амбициозными проектами, как только они будут завершены, мы намерены разместить их на платформе Netflix. Работа в этом направлении продолжается», — говорится в информации.