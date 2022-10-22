В Понтеведре (Испания) проходит молодежный чемпионат мира (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает azerisport.com, в шестой день турнира борцы вольного стиля сборной Азербайджана завоевали две медали. Кянан Хейбатов (70 кг) сначала выиграл в утешительной схватке, а затем и встречу за бронзу. Ислам Ильясов (97 кг) также успешно провел встречу за бронзу, завоевав медаль. А Тофик Алиев (57 кг) уступил в утешительной схватке.

Ранее сегодня на ковер вышли Интигам Велизаде (61 кг), Гаджимурад Гаджиев (74 кг), Вахит Галаев (125 кг).

Из них только Гаджиев вышел в финал. Велизаде проиграл в 1/8 финала, а Галаев в четвертьфинале.

На данный момент, в активе Азербайджана на ЧМ шесть (1-3-2) медалей.