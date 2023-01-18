С учетом того, что Азербайджан является инициатором процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, в том числе подписания мирного соглашения, вызывает удивление то, что армянская сторона делала подобные заявления.

Об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджанской Республики Айхан Гаджизаде, комментируя сегодняшнее заявление министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

«Мы хотели бы еще раз напомнить противоположной стороне, что переговоры по мирному соглашению обычно не ведутся так, как это представляет Армения.

Как известно, текст мирного соглашения был представлен Азербайджаном для обсуждения 2 октября прошлого года в Женеве, и обсуждения по документу были продолжены в Вашингтоне. Несмотря на договоренность о проведении третьей встречи в Москве 23 декабря 2022 года в качестве продолжения переговорного процесса, именно армянская сторона не участвовала во встрече в одностороннем порядке, и, к сожалению, тем самым сорвала переговорный процесс.

Еще раз заявляем, что Азербайджан готов к подписанию мирного соглашения на основе 5 базовых принципов мирного процесса и к проведению в ближайшее время следующей встречи по переговорам в качестве инициатора текста указанного соглашения.

Азербайджанская сторона ожидает от Армении согласия на проведение следующей встречи с целью согласования текста мирного соглашения, а не провокационных заявлений, наносящих ущерб мирному процессу», — подчеркнул представитель МИД.

Отметим, что 18 декабря 2022 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, отвечая на вопросы в парламенте Армении, заявил, что Армения уже месяц ждет ответа от Азербайджана относительно предложений о мирном договоре, а азербайджанская сторона прекратила переговоры.