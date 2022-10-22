На чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет в Италии накануне заключительного тура женских соревнований определилось имя победительницы.

Как сообщили в федерации шахмат Азербайджана, в X туре представительница Азербайджана Гевхар Бейдуллаева сыграла вничью со словенкой Залой Урх, а Ляман Гаджиева сыграла вничью с представительницей Польши Ливией Ярочкой.

Таким образом, Бейдуллаева обеспечила себе золотую медаль на чемпионате мира среди шахматисток до 20 лет.

Она вошла в историю азербайджанских шахмат как первая спортсменка, ставшая чемпионкой мира среди 20-летних.