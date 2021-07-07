Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста шестого июля составила 76,08 доллара за баррель, что на 2,27 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 75,44 доллара за баррель, что на 2,27 доллара меньше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 72,04 доллара за баррель, сократившись относительно предыдущего показателя на 2,38 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, шестого июля составила 76,12 доллара, что на 2,27 доллара меньше предыдущего показателя.

Официальный курс на седьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.