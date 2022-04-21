После резкого взлета котировки нефти принялись снижаться на падении спроса в Китае. Новый беспрецедентно жесткий локдаун в Поднебесной оказался не в пример более эффективен для борьбы с дорогой нефтью, нежели заявленная ранее раскупорка нефтяных резервов стран Международного энергетического агентства и США.

Что и говорить, китайский вирус пришелся здесь как нельзя кстати. Котировки «черного золота» пошли на спад, несмотря на угрозы ограничений экспорта российской нефти. До того на волне антироссийских санкций дефицит предложения и рост спроса толкали цены вверх. Такое положение дел не устраивало в первую очередь США по причине уж слишком дорогого бензина. Там уже распечатали стратегические резервы, но это не помогло и в дело вступило МЭА, которое приняло решение высвободить собственные резервы нефти.

Прежде аналитики уже отмечали неэффективность таких шагов, поскольку взлет нефтяных цен обусловлен больше рисками санкций и ситуацией неопределенности. В погоне за дешевой нефтью Белый дом даже готов был снять санкции с Ирана. Однако все эти меры ничто по сравнению с неслыханной по жесткости «борьбой с вирусом» в Китае. Коварный микроб мутирует со знанием дела. Вторая экономика мира погрузилась в небывалый локдаун с полной остановкой жизни в крупных промышленных городах. Как пишет издание Wall Street Journal, если раньше на карантин отправляли районами, то нынешний подход властей по своей строгости беспрецедентен, кроме того, он «требует больших человеческих жертв».

Торможение экономики Китая может существенно снизить китайский и, соответственно, глобальный спрос на энергоносители. Но есть и другой нюанс. Помимо удешевления нефти китайский локдаун токсичен для мировой экономики – в Европе уже опасаются перспектив масштабного нарушения глобальных поставок.

Нельзя исключать совпадений и случайного стечения обстоятельств. Однако приостановка крупных предприятий в странах Старого света облегчит странам ЕС реализацию планов по ограничению экспорта российских энергоресурсов, вплоть до отказа от нефти и газа из подсанкционной России. С этой точки зрения, упорство китайского лидера Си Цзиньпиня в противостоянии вирусу ожидаемо поддержит противостояние Штатов военному упорству российского президента. Ко всему прочему, Китай не торопится покупать российские нефть и газ даже с невиданной скидкой, стимулируя понижение спроса.

Наивысшую вспышку коронавируса в Китае в полной мере ощутят на себе в нефтедобывающих странах. Нефть продолжает падать, но все еще цепляется за планку в 100 долларов. Накануне цена барреля азербайджанской Azeri Light подешевела еще на 0,54 долл. (0,49 %), до 109,76 долл. Но это все еще очень комфортный уровень, благодаря превышению фактической цены нефти над базовой. Она в бюджете республики заложена на уровне 50 долларов за баррель, а котировки на главный экспортный ресурс вдвое выше. Так что, позитив определенно присутствует, отмечает экономист Парвиз Гейдаров в беседе с #:

«Устойчивость нашей валюты зависит от стоимости нефти на мировых рынках. На это указывают две девальвации, обусловленные резким удешевлением нефти. Так что, причины стабильности маната в этом году заключаются в двукратном превышении реальных котировок над заложенной в бюджете ценой барреля Azeri Light. Поскольку это говорит о высоких валютных поступлениях. Баланс между вывозимой из страны и поступающей в нашу республику валютой – положительный, и такой расклад, естественно, поддерживает стабильность азербайджанской денежной единицы. Если мировые цены на нефть останутся на текущей высокой планке, то и рисков в этом плане никаких не будет».

Красной чертой, за которой манат окажется в круговороте рисков, экономист считает длительный простой нефтяных индексов ниже отметки в 50 долларов. «Но такое пока маловероятно, — полагает Гейдаров. — Принявшая затяжной характер война в Украине будет подталкивать цены на энергосырье. На фоне происходящих процессов котировки нефти еще долго будут высокими. Однако предсказать, как развернется ситуация в мире на ближайшие годы, невозможно. Война и пандемия – это не только дорогие нефть и газ, но всплеск глобальной инфляции и дефицит продовольствия. Азербайджан – экспортер именно нефти и газа, потому инфляционные тренды не имеют прямого влияния на курс национальной валюты».

Несмотря на пандемию в Китае, текущая геополитическая повестка будет держать нефть на уровне плюс–минус 100 долларов за баррель, считают в экспертных кругах. Как заметил директор Фонда энергетического развития РФ Сергей Пикин, вторая экономика мира – Китай потребляет нефть даже больше, чем Штаты. «Жесткие антивирусные локдауны в Поднебесной, безусловно, будут ощутимы для рынка нефти, однако цены вряд ли опустятся сильно ниже 100 долларов за баррель», — полагает он.