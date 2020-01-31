Азербайджанская модель: В Тайланде я вообще королева! — Фотосессия

Одна из самых титулованных азербайджанских красавиц, модель Кристина Замир временно перебралась подальше от суеты гламурной жизни на остров. Уже почти месяц как красотка проводит время в Тайланде.

В интервью # модель рассказала о мужском внимании, коронавирусе на острове и о том, чем она любит заниматься на отдыхе:

— С чем связаны ваши каникулы — просто отдых или подготовка к какому-либо важному событию?

— Скорее, мой отдых в Тайланде связан с подготовкой к новой жизни. 2019 год был для меня очень тяжелым в моральном плане, я много работала над собой, своим сознанием. И все эти трудности помогли мне многое переосмыслить, поменять мышление, чему я бесконечно рада. Все что не случается в жизни – к лучшему. Значит так надо!

У Вселенной для меня заготовлены самые лучшее планы — в этом я убеждена. На самом деле поездка в Тайланд была спонтанной. Все началось 26 декабря, когда я полетела в Прагу к подруге на Рождество, затем встретила Новый год в Вене, отпраздновала свой день рождение в Амстердаме и закончила свое путешествие по Европе посещением прекрасного города Дюссельдорф.

Поняв, что больше мерзнуть я не хочу, улетела обратно в Дубай, где в настоящее время работаю. Но, увидев, что работы пока нет, сменила маленький чемодан зимних вещей на большой с летними, купила билет и в этот же день вылетела на Пхукет, где меня уже ждала моя подруга.

— По вашим фотографиям в соцсетях видно, что вы прекрасно проводите время. Расскажите о своей жизни на острове…

— Я влюблена в Пхукет! В последний раз была в Тайланде 9 лет назад, в Паттайя. Эти два острова – как небо и земля. Мы остановились в отеле неподалеку от известной тусовочной улицы Bangla road,где находятся все бары и клубы. Я успела посетить множество красивейших пляжей с белоснежным песком и изумрудным цветом воды, съездила на архипелаг Симиланских островов. Это место – настоящий рай Земле! Мы посетили экскурсию — купание со слонами, ощутили всю прелесть зиплайна, рафтинга, покатались на квадрациклах и посетили остров обезьян. В моем списке-задач осталось только посещение острова Пхи-Пхи и всемирно известного пляжа, где очень низко, практически над головой, летают самолеты.

— Диету приостановили?

— Когда я летела на Пхукет, то была уверена, что буду правильно питаться и есть только морепродукты и фрукты. Но не тут то было! На острове такая вкусная еда… Вроде я не ем ничего вредного, но ем много и часто. Не хочу «заморачиваться» бесконечными диетами на отдыхе. Мой мозг и мое тело – на каникулах. Я позволила себе полную релаксацию. Еще никогда я не испытывала такого блаженства от отдыха… Полностью отключилась от проблем, от всего того, что могло бы меня расстроить. Я научилась отпускать людей из своей жизни. Речь о людях, которые меня расстраивают и не дорожат мной. Научилась делать это легко и без сожаления. Я наконец-то научилась ценить себя и собственное «я».

— Как реагируют на азербайджанскую красавицу местные жители?

— Признаюсь, я никогда не испытывала недостатка в мужском внимании, но тут, в Тайланде, я вообще королева! На острове я получила столько цветов, сколько за весь год, наверное, не получала! Я настолько привыкла тут к постоянному вниманию со стороны мужчин, что даже могу позволить себе пойти в самый крутой клуб, не уложив волосы и даже без косметики, чего не смогла бы позволить ни в Баку, ни в Дубае…

Тут все очень просто. Помимо тайцев, на острове много отдыхающих, это мужчины из разных стран мира. И реакция – аналогичная. Заранее предупрежу, что я ничуть не хвастаюсь – просто констатирую факт. Ну, и, конечно же, на острове очень много красивых девушек.

— На одной из публикаций вы одели медицинскую маску и говорите об угрозе коронавируса на острове. Есть ли паника среди отдыхающих?

— Все это, конечно, очень серьезно, но многие люди любят сгущать краски и паниковать. На Пхукете ситуация стабильная. Да, зафиксировали 8 случаев заражения этим вирусом: 4 китайца и 1 местный житель. К счастью, они уже полностью выздоровели и вернулись домой, остальные лечатся и уже идут на поправку. Никаких летальных исходов не зафиксировано. Но на всякий случай мы купили маски, которые используем исключительно в общественных закрытых местах, особенно кондиционированных.

Главное не паниковать.

Заметила интересную особенность – когда на мне маска, то мужчины засматриваются куда больше и буквально осыпают комплиментами. Странные все — таки люди – мужчины (смеется – прим.авт.).

— Когда планируете вернуться домой и в каких конкурсах намерены участвовать в этом году?

— Моя главная задача на этот год – продолжить работать над собой и полностью изменить свою жизнь. Пока что не планирую возвращение домой. Наверное, это произойдет тогда, когда закончатся деньги на отдых. А пока мы с подругой после месяца проживания в Тайланде, купили билет в другую страну. Так что, путешествие продолжается.