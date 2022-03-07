«Вчера появилась информация, что ночью ожидается самое масштабное наступление на Киев, ракетные удары. Несмотря на то, что к этому часу несколько раз звучаоа тревога, ни одного серьезного случая не зарегистрировано».

Об этом АПА сказал главный секретарь Рады азербайджанцев Украины Джейхун Мамедов (Кесемен).

Он отметил, что ситуация в расположенном в 15 км городе Ирпень остается напряженной:

«Уже более трех дней в городе нет света,тепла, проблемы с питанием и водоснабжением».

По словам Джейхуна Мамедова, обращений на эвакуацию много: «Вчера из Киева в Стамбул уехали 55 человек. Ранее мы осуществили эвакуацию 1100 граждан Азербайджана. Есть и те, кто едет на границу на машине. Поэтому сегодня трудно сказать, сколько именно граждан Азербайджана было эвакуировано из Киева. Мы также пытаемся оказывать продовольственную помощь тем, кто находится в подвалах и в своих домах. Говорим с Баку, чтобы была поддержка в выделении дополнительных поездов или автобусов. Потому что мы уже потеряли координацию с некоторыми городами Украины».

Главный секретарь Рады азербайджанцев Украины сообщил, что сегодня Турция хочет эвакуировать своих граждан из города Сумы на автобусе:

«Это может быть последним гуманитарным коридором в Сумы. Договорились об автобусе на 50 человек. У нас там осталось более 100 наших соотечественников. Но из-за финансовых трудностей может случиться так, что мы не сможем воспользоваться этой возможностью. Мы также находимся в контакте с сотрудником посольства в Киеве и Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Мы находимся в Киеве вместе с Олегом Крапивиным, председателем Конгресса азербайджанцев Киева, учредителем и членом правления Рады азербайджанцев Украины».

Джейхун Мамедов внес ясность в вопрос недопуска на границу мужчин — азербайджанцев, являющихся гражданами Украины. Он отметил, что имеющим 3 детей азербайджанским мужчинам, являющимся гражданами Украины, разрешается пересекать границу.