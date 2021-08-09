«Азербайджанская авиация вылила в зоны пожаров в Турции около 1000 тонн воды».

Oб этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Этибар Мирзоев.

По его словам, в настоящее время в зоне пожаров в Турции действуют вертолет и самолет-амфибия МЧС:

«На сегодняшний день вертолет совершил 134 вылета и вылил в зоны пожаров 332 тонны воды. Самолет-амфибия совершил 76 вылетов и вылил в зону пожаров 615 тонн воды. В общей сложности посредством азербайджанской авиации в зоны пожаров вылито около 1000 тонн воды».(АПА)