В город Кахраманмараш (Турция) для детей, пострадавших от февральского землятрясения доставили большую детскую площадку площадью 500 кв.м.

Надувная площадка расположена в только что отстроенном контейнерном городке с населением 2000 человек, который построила компания Baykar Makina.

Примечательно, что детский парк был заказан фондом Т3 Сельджук Байрактара азербайджанскому технологическому дизайнеру Мубаризу Абдуллаеву.

Как сообщает #, парк был спроектирован в авиакосмическом стиле и изготовлен в кратчайшие сроки на одной из ведущих фабрик в Китае.

После доставки парка на место в Кахраманмараш туда был направлен азербайджанский инженер Насир Мохаммад, который в сжатый срок запустил и и сдал парк в эксплуатацию.

Мубариз Абдуллаев благодарит Silkway West Airlines за помощь в доставке парка в Турцию в кратчайший срок.