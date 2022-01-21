После деоккупации азербайджанских территорий и запланированного возвращения в эти края уже бывших вынужденных переселенцев актуализировался еще один вопрос, решение которого власти Азербайджана старались обойти вниманием. Речь идет о жилье, незаконно захваченном вынужденными переселенцами у граждан Азербайджана.

В 90-е годы прошлого столетия в ходе Первой Карабахской войны лишившиеся родных краев и бежавшие в Баку тысячи вынужденных переселенцев оказались без крова над головой. Они стали захватывать общежития, пустующие дома и квартиры, даже детсады и нефункционирующие предприятия. В те годы столкнувшееся с многочисленными проблемами правительство страны смотрело сквозь пальцы на незаконный захват жилья и поэтому не смогло обеспечить защиту прав граждан, которые пострадали от этого. С такой ситуацией столкнулся и ныне проживающий в Украине Фаик Мамедов.

Стоявший на жилищном учете Института геофизики Национальной академии наук Азербайджана Ф.Мамедов в 1993 году получил в собственность однокомнатную квартиру, расположенную по адресу: пос. Гарачухур, ул. М.Фаталиева 15, квартира № 89.

Он нанял мастеров, которые должны были поставить двери и сделать ремонт квартиры. Придя через несколько дней Ф.Мамедов обнаружил в своей квартире чужих людей – вынужденных переселенцев, которые заняли его квартиру, воспользовавшись отсутствием двери.

Законный владелец квартиры потребовал, чтобы они немедленно покинули его жилье, но вынужденные переселенцы апеллировали тем, что им некуда идти. Ф.Мамедов вошел в их положение и дал им время для того, чтобы они подыскали себе другое жилье. Но доброжелательность Ф.Мамедова была понята иначе: переселенцы решили надолго обосноваться в его квартире.

Вскоре законный владелец квартиры в поисках работы уехал в Украину. Он обосновался в Харькове, а позднее женился. У Ф.Мамедова родились три дочери. Во время последних родов его супруга скончалась. Не оставлявший надежду вернуть свою квартиру в Баку Ф.Мамедов в 2009 году вернулся в Азербайджан и подал в суд на захватчиков его жилья.

Однако выиграв в суде, Ф.Мамедов не смог вернуть свое жилье. Согласно президентскому указа № 298 от 1 июля 2004 года запрещалось выселение беженцев и вынужденных переселенцев из мест их проживания без предоставления им жилья. Но в тот момент обидчикам Ф.Мамедова не было обеспечено жилье со стороны государства. Ф.Мамедов вновь уехал в Харьков. Там он снова женился, у него родилась еще одна дочь.

Через несколько лет он потерял вторую супругу. Дочерям Ф. Мамедова нужна была мать, он снова женился и вскоре стал отцом еще одной девочки. Его старшая дочь – Нармина Мамедова в настоящее время является студенткой третьего курса одного из украинских вузов. Несколько лет назад посредством одного из азербайджанских новостных сайтов Нармина обращалась к президенту Ильхаму Алиева с просьбой помочь вернуть ее семье квартиру…

Согласно информации, в Баку и Сумгайыте вынужденными переселенцами незаконно заняты около трех тысяч квартир. Несмотря на обращения настоящих владельцев этих квартир в суды, они не смогли вернуть свое жилье. Однако в наши дни, после освобождения ранее оккупированных территорий и возвращения вынужденных переселенцев в родные края, можно полагать, что данная проблема также решится.

И тогда 55-летний Ф.Мамедов, который почти 30 лет назад лишился своей квартиры и живет на чужбине с многочисленной семьей, сможет покончить со скитальческой жизнью и вернуться в Баку. В идеале было бы справедливо, чтобы государство, учитывая его горькую судьбу, в качестве компенсации морального ущерба за многолетние лишения выделило бы ему многокомнатную квартиру. Однокомнатная квартира будет слишком тесна для его большой семьи…