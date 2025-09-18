США пытаются договориться с режимом талибов в Афганистане о возвращении американских военных на авиабазу Баграм. Об этом пишет Fox News со ссылкой на президента Дональда Трампа.

Так, сегодня во время общения с журналистами в Великобритании Трамп в очередной раз раскритиковал своего предшественника на посту Джо Байдена за поспешный вывод американских войск из Афганистана и заявил, что у него есть «срочная новость» на эту тему.

«Мы пытаемся отыграть это. Мы пытаемся отыграть это назад, потому что им (талибам — УНИАН) нужны [определенные] вещи от нас. Мы хотим вернуть эту базу, но одна из причин, почему мы хотим получить ее, как вы знаете, заключается в том, что она находится в часе [полета] от места, где Китай производит свое ядерное оружие», — сказал Трамп.

Как отмечает Fox News, ранее в западной прессе уже появилась информация о том, что Талибан якобы заинтересован в нормализации связей с США, поскольку сейчас Афганистан оказался в почти полной дипломатической изоляции.

Хотя сейчас Трамп обвиняет Байдена в поспешном выходе из Афганистана, именно при его первой администрации США заключили соглашение с движением «Талибан», которое предусматривало полный вывод иностранных войск из Афганистана до 1 мая 2021 года. Интересно, что эта договоренность была достигнута в обход международно признанного правительства Афганистана, которое 20 лет находилось под защитой США.

После подписания соглашения США начали поэтапно уменьшать военное присутствие в стране, сократив контингент с более 13 тысяч до примерно 2,5 тысяч военнослужащих до конца президентства Трампа.

Когда в январе 2021 года к власти пришел Джо Байден, он не стал нарушать договоренности с талибами, чтобы не возобновлять активную фазу войны, но перенес крайний срок выхода с 1 мая на 31 августа 2021 года, объясняя это потребностью в тщательной подготовке.

Однако в мае 2021 года «Талибан» начал масштабное наступление на правительственные силы, быстро захватывая ключевые провинции. В августе ситуация резко ухудшилась: 15 августа 2021 года талибы вошли в Кабул, тогдашний президент Ашраф Гани бежал из страны, и афганское правительство фактически распалось. Это повлекло хаотичную эвакуацию через аэропорт Кабула, во время которой США вместе с партнерами вывезли более 120 тысяч человек, включая дипломатов, граждан западных стран и часть афганцев, которые сотрудничали с коалиционными силами.

Последние американские войска покинули Афганистан 30 августа 2021 года, что ознаменовало конец самой длинной войны в истории США. В то же время выход сопровождался резкой критикой в адрес Байдена из-за хаоса во время эвакуации и быстрого падения афганской армии, которую США и союзники строили в течение двух десятилетий, потратив на нее сотни миллиардов долларов.