В рейтинге Global Cybersecurity Index (Индекс глобальной кибербезопасности) Азербайджан улучшил позиции на 15 пунктов и занял 40-е место. А также третье место среди стран СНГ после России и Казахстана.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта, связи и высоких технологий, где отмечается, что страна в GCI, публикуемом Международным телекоммуникационным союзом, набрала 89,31 балла. Рейтинг составляется с учетом 20 индикаторов по 5 направлениям – правовые, технические и организационные меры, меры по укреплению кадрового потенциала и сотрудничество.

Среди стран СНГ Азербайджан в рейтинге занял 3-е место — после России и Казахстана, а лидерами рейтинга являются США, Великобритания, Саудовская Аравия, Эстония, Южная Корея, Сингапур и Испания. По мнению аналитиков, за последнее время Азербайджану удалось значительно улучшить свои позиции в этом направлении, а проявились упомянутые подвижки в ходе 44-дневной Отечественной карабахской войны.

«В результате предпринятых недавно мер Азербайджан поднялся на 15 позиций в Глобальном индексе кибербезопасности — 2020 Международного союза электросвязи и занял 40-е место среди 194 стран мира», — отметил # президент Интернет-форума Азербайджана Осман Гюндюз.

По его словам, сбор соответствующих данных с целью определения индекса GCI осуществляется с 2014 года. При этом индекс GCI предназначен для оценки уровня кибербезопасности по пяти основным направлениям – это меры правового (законодательство, регулирование и контроль), технического (CERT, стандарты, сертификация), организационного (политика, стратегия, ответственная организация, национальная оценка) характера, а также укреплению кадрового потенциала (разработка стандартов, развитие человеческих ресурсов и сертификация специалистов и организаций). Сюда же входит уровень межведомственного, внутриведомственного, государственно-частного и международного сотрудничества.

Таким образом, индекс GCI объединяет аж 20 показателей, характеризующих пять указанных направлений, и наша страна показала по ним высокие результаты. Но это не значит, что отрасль вовсе лишена проблем, заметил специалист, поскольку давние сложности здесь все еще сохраняются:

«Если бы эти проблемы были решены вовремя, вполне возможно, мы могли бы занять еще более высокое место в рейтинге, — продолжил он. — Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, созданная прошлогодним указом главы государства об упразднении Специальной государственной службы охраны Азербайджана, отвечает за информационную безопасность в государственном секторе. Однако структура и регламент этого стратегически важного учреждения все еще не утверждены, хотя на это давалось два месяца».

Примечательно, говорит специалист, что руководство Координационной комиссией по информационной безопасности, созданной в 2018 году, также было возложено на этот орган: «Однако комиссией не утверждалась в течение многих лет Национальная стратегия информационной безопасности (2019-2024 гг.), представляющая серьезный интерес для кибербезопасности. И хотя в прошлом году ответственные за это ведомства заявляли, что совместная работа над «Национальной стратегией информационной безопасности и кибербезопасности» завершена, а документ передан в правительство, новостей по этому поводу пока нет».

Еще один вопрос, связанный с кибербезопасностью, — это безопасность государственных информационных ресурсов, имеющих стратегическое значение. Так, весной этого года был подписан указ главы государства «О некоторых мерах по обеспечению безопасности критически важной информационной инфраструктуры», — заметил Гюндюз. Согласно указу, следовало подготовить список государственных информационных ресурсов, которые должны быть проверены по соображениям безопасности, однако о нем еще не объявили: «Решение перечисленных вопросов могло бы еще больше укрепить позиции нашей страны в сфере кибербезопасности», — уверен эксперт.