Пандемия крайне отрицательно сказалась на физическом и умственном развитии подрастающего поколения. К такому выводу пришла профессор Мартин Дюкло, которая возглавляет отделение спортивной медицины университетского госпиталя в Клермон-Ферране, а также Национальный центр по мониторингу физической активности и малоподвижности (ONAPS).

По ее инициативе с сентября 2019 года по сентябрь 2020-го среди учащихся младших классов школ в Виши (департамент Алье) и Рьом (департамент Пюи-де-Дом) были проведены исследования, и их итоги ученая дама назвала «ужасающими». Оказалось, что за время сменявших друг друга локдаунов школьникам чаще всего приходилось оставаться дома и учиться на удаленке, их индекс массы тела (рост, поделенный на вес в квадрате) увеличился на несколько пунктов. «Мы никогда с таким ранее не сталкивались, — констатирует Мартин Дюкло. — Вполне спортивные дети, у которых не было проблем со здоровьем и весом, набрали в среднем по 5-10 килограммов из-за того, что были вынуждены прекратить занятия спортом. Причем никто после их не возобновил» (rg.ru).