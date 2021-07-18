В июне этого года Азербайджан занял 122-е место среди 181 страны мира по средней скорости фиксированного широкополосного интернета.

Ирландская компания Ookla опубликовала данные сервиса Speedtest.net по ежемесячному рейтингу Speedtest Global Index. Судя по отчету, средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране в прошлом месяце составила 25,59 Мбит/с. Отмечается, что Азербайджан, продвинувшись на 2 ступени по скорости мобильного интернета, расположился на 66-й строчке со скоростью 37,11 Мбит/с. На первом месте по скорости широкополосного интернета Монако (260,74 Мбит/с), на последнем — Туркменистан (4,49 Мбит/с). По мобильному интернету опережают другие страны Объединенные Арабские Эмираты (193,51 Мбит/с), замыкает рейтинг Афганистан — 137-е место со скоростью 7,37 Мбит/с.

Текущее улучшение позиций нашей страны в авторитетном международном рейтинге последовало вслед за майским снижением рейтингов. В предыдущем отчете Азербайджан по скорости интернета опустился сразу на семь позиций и занял 125-ое место среди 180-ти стран мира. Низкая скорость Интернета давняя проблема, волнующая пользователей в нашей стране. Жалобы пользователей стали привычным явлением и звучат постоянно, а исследования международных организаций показывают, что пока мы отстаем от мировых показателей.

Такие позиции республики в международном рейтинге по скорости интернета, мягко сказать, озадачивают, заметил # эксперт-экономист Натиг Джафарли:

«Ведь на дворе XXI век, запустивший процессы цифровой трансформации. В довесок этому, мы перевели в онлайн режим учебный процесс в образовательных учреждениях страны. Но как реализовывать такие задачи при низкой скорости интернета? Впрочем, не удивительно, что в минувшем году учащиеся большей части страны остались за рамками учебного процесса, а последствия этого мы увидим через годы».

При этом стоимость интернета у нас дороже, если сравнивать со странами региона. По словам экономиста, стоимость интернет-пакета 100 Мбит/с достигает в Азербайджане $44,64. Для сравнения, такой же пакет стоит $6,18 в Украине, $7,68 в России, $9,66 в Молдове, $11,21 в Казахстане, $12,96 в Беларуси, $21 в Армении, $30,09 в Турции и $33,79 в Грузии, заметил Джафарли. По его подсчетам, цены на интернет у нас в 7 раз(!) выше, чем в Украине. Стоимость этой услуги в стране дороже, чем в ряде европейских стран. Например, тот же пакет стоит $10,32 в Венгрии, $13,88 в Болгарии, $14,19 в Латвии, $17,91 в Финляндии, $19,73 в Литве, $23,57 в Чехии.

«У нас же цены высокие, а скорость низкая. И при таком раскладе правительство глаголет о высокой материи и умных технологиях. Ключевая причина высоких цен и низких скоростей — монополия, отсутствие конкуренции», — настаивает эксперт.

Эксперт по информационным технологиям Осман Гюндюз также считает, что положение с интернетом в стране оставляет желать лучшего. Специалист не сомневается в достоверности результатов исследования, поскольку организация, составившая его авторитетна, и основывается на данных серьезных партнеров.

«Уже долгое время в нашей стране актуальна проблема качества и доступности Интернета, а также соответствия качества ценам, — пояснил эксперт. – Из-за преобладания технологий ADSL в интернет-сервисе регионов, пользователи сталкиваются с «накруткой» и не могут получить скорость, заявленную в контрактах. И хотя и в прошлом предпринимались попытки решить эту проблему, пока нет успешных результатов. Только однажды, в 2014 году, правительство разработало масштабную программу по решению этой проблемы в масштабах страны. На эти цели в бюджете было предусмотрено 0,5 миллиарда манатов. Однако в последний момент не решились расходовать бюджетные средства на решение этой проблемы, и программа не была реализована, сказал он.