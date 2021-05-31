Азербайджан является союзником Европы на Южном Кавказе.

Oб этом сказала член Сената Франции Натали Гуле в ходе онлайн-конференции «Итоги веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества»», организованной Международным центром Низами Гянджеви и АМИ Trend.

Французский сенатор подчеркнула, что Европа нуждается в Азербайджане, так как он является примером стабильности.

Чтобы доказать это, она предложила пригласить французских депутатов в Азербайджан, чтобы они ощутили эффект от экономического развития страны воочию.

Натали Гуле отметила, что в течение многих лет в ходе сессий Парламентской ассамблеи Совета Европы Азербайджан выдвигал предложения о резолюции, касающейся разрушения культурного наследия, совершенного Арменией на освобожденных землях Азербайджана в годы оккупации.

По ее словам, всё это задокументировано, поэтому Азербайджан должен сослаться на эти документы и заявить: «Мы вам говорили. Почему вы не хотели нас слушать?»