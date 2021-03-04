Азербайджан выразил несогласие с распределением вакцины Pfizer-BioNTech

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) не согласно с заявлением о том, что Азербайджан не включен в список 18 стран, которые получат вакцины Pfizer-BioNTech в рамках платформы COVAX.

Как сообщили АПА в агентстве, в сообщении ВОЗ отмечается, что страны-участницы, начавшие программу вакцинации COVID-19 до 29 января, не включены в первую фазу распределения вакцины Pfizer-BioNTech:

«Это обоснование неясно, и связанные с ним положения не отражены ни в одном юридическом документе и официальной переписке. Азербайджан с учетом рекомендаций ВОЗ утвердил стратегию вакцинации и выполнил все технические требования для приема вакцин.

Азербайджанская Республика является одной из 50 стран, высоко оценивших инициативу созданной в прошлом году платформы COVAX по разработке вакцин против вируса SARS-CoV-2, первой присоединилась к этому сотрудничеству».

В сообщении отмечается, что Азербайджан выступает за распределение вакцин между странами на принципах справедливости и солидарности:

«С сожалением хотелось бы отметить, что на практике мы видим обратное.

Еще раз подчеркиваем, что Азербайджан не только с первого дня действует в соответствии с рекомендациями ВОЗ, но и внес свой вклад в сотрудничество в рамках борьбы с COVID-19, и сегодня продолжает выполнять все обязательства по охране здоровья своих граждан».

Отмечено, что в переписке с COVAX также отмечалось, что Азербайджан с точки зрения инфраструктуры полностью готов принять эти вакцины:

«Сегодня проект COVAX фактически не может выполнять свои обязательства. Несправедливый подход к правильному распределению вакцин напрямую говорит о наличии серьезных проблем при реализации этого проекта. Мы считаем, что в рамках проекта COVAX этот процесс должен контролироваться, и перед компаниями-производителями должны быть установлены конкретные требования.

Агентство выразило свою позицию в официальном письме, направленном в COVAX, и призвало инициативные организации пересмотреть решение».