Азербайджан уменьшил поставки российской пшеницы в январе

В условиях подорожания экспорта российской пшеницы импорт ее в нашу страну значительно сократился в начале текущего года. Так, по данным Государственного таможенного комитета, в январе сего года импорт пшеницы уменьшился на 53,5%.

В январе этого года Азербайджан импортировал 23,203 тыс. тонн пшеницы на сумму 5,9 млн долларов США, информирует ГТК. Упомянутый показатель на 5,05 млн долларов США (46,1%) и 26,7 тыс. тонн (53,5%) меньше по сравнению с отчетным временем прошлого года. Примечательно, что ввоз пшеницы за январь составил 0,75% от общего импорта.

На российскую пшеницу приходится львиная доля ввозимого в нашу страну злака. Стоит полагать, что снижение поставок вызвано подорожанием экспортных цен на российскую пшеницу, что было вызвано комплексными мерами правительства соседней страны для удержания цен на внутреннем рынке. Правительство РФ в конце декабря объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, на период с 15 февраля по 30 июня сего года установлена квота на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы в объеме 17,5 млн тонн. На тот же срок, с 15 февраля по 30 июня, введена пошлина на экспорт зерна.

При этом объемы экспорта российского злака за первый месяц текущего года даже увеличились. Так российские фермеры отреагировали на экспортные ограничения. Российские экспортеры в январе почти полностью переключились на поставки пшеницы, стремясь успеть отгрузить продукцию по выгодным ценам до введения на нее с середины февраля экспортной пошлины. Ведь пока еще в пределах квоты пошлина для пшеницы составляет 25 евро за тонну, а вот с 1 марта до конца июня она увеличится вдвое – до 50 евро за тонну. Пошлины на вывоз кукурузы и ячменя до 15 марта будут нулевыми, а после этой даты составят 25 евро и 10 евро за тонну, соответственно. Ставка для ржи внутри квоты — нулевая. После выборки квоты пошлина для всех культур составит 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.

В Азербайджане цены на муку и хлеб уже отреагировали на введенные с 15 февраля квоты. По некоторым данным, явное подорожание хлеба на наших прилавках составило 20%, мука (мешок в 50 кг) подорожала в среднем на 15 – 20%. Одновременно сократились поставки пшеницы. Местное производство злака пока еще не компенсирует российский импорт. По информации Государственного комитета статистики, в минувшем году в Азербайджане было произведено 1 867,3 тыс. тонн пшеницы. Отмечается, что по сравнению с позапрошлым годом показатель снизился на 14%, было убрано пшеницы с площади 588,4 тыс. га, что на 12,2% меньше урожаев годом раньше. По сравнению с позапрошлым годом урожайность хлеба в минувшем году уменьшилась на 2,2% и составила 31,7 ц/га.

Словом, ситуация с данными импорта и местного производства повторяется из года в год. Госкомтаможни сообщает об импорте порядка полутора млн тонн пшеницы, а Минсельхоз информирует о внутреннем производстве 3 млн тонн зерна и где-то 1,8 млн тонн пшеницы. При этом внутренняя потребность по официальным данным находится на уровне полутора млн тонн. Получается, что Азербайджан импортирует пшеницы в два раза больше, чем требуется. Как такое возможно и какому ведомству верить? Словом, при таком импорте, местное производство хлеба не может быть на уровне, заявленном Минсельхозом. А потому, вполне вероятно, что правда на стороне таможни и страна зависит от импорта.

Не случайно повышение цен на российский зерновой импорт приводит к явному и скрытому подорожанию в нашей стране, сказал # специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов.

По его свидетельству, Азербайджан за последние годы усилил зависимость от импорта российской пшеницы. Как сообщается в отчете Государственного комитета по статистике, Россия экспортировала в нашу страну в январе – сентябре минувшего года аж 960,6 тыс. тонн пшеницы. И это не только на 13,4% больше, чем за отчетные месяцы минувшего года. Упомянутые объемы ввезенного из соседней страны злака составили 99,2% импорта пшеницы в Азербайджан за девять месяцев этого года. Наша страна входит в топ 10 импортеров российской сельхозпродукции, наряду с Египтом, Южной Кореей, Казахстаном, Беларусью, Украиной и Саудовской Аравией.