Азербайджан ухудшил позиции в рейтинге развития электронной торговли

По итогам минувшего года Азербайджан оказался на 65-ом месте среди 165 стран мира в рейтинге по уровню развития интернет-торговли, говорится в ежегодном отчете Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Среди сопредельных стран Россия заняла 41 место, Турция — 57, Грузия – 47, Армения – 84 место. На первых трех местах в рейтинге расположились Швейцария, Нидерланды и Дания. Последние три места в рейтинге заняли Бурунди, Чад и Нигер.

Основой для оценки уровня развития онлайн-торговли в странах стал разработанный экспертами ЮНКТАД показатель B2C E-commerce Index, который, как отмечается в докладе, «состоит из четырех индикаторов, имеющих самое непосредственное отношение к онлайн-шоппингу».

Это доля жителей, имеющих счета для мобильных платежей, доля пользователей интернета в структуре населения, надежность почты и наличие безопасных интернет-серверов. Каждый индикатор оценивался по 100-балльной шкале, а среднее арифметическое из четырех показателей составило итоговый индекс.

Из четырех индикаторов наиболее высоко эксперты ЮНКТАД оценили в Азербайджане показатели, характеризующие надежность почты (82 балла) и долю пользователей интернета (81 балл). По доле жителей, имеющих счета для мобильных платежей, Азербайджан набрал 29 баллов, по безопасности интернет-серверов – 49 баллов.

К вопросу о том, почему страна ухудшила показатели в сфере развития е-торговли, ведь еще в позапрошлом году Азербайджан занимал в этом рейтинге 63 место, специалисты однозначно указывают на снижение беспошлинного лимита и включение инструментов НДС. По свидетельству # специалиста по коммерческому праву Эльдара Годжаева, новые нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, безусловно, снижают темпы развития электронной торгово-закупочной деятельности.

Напомним, что решение Кабинета министров о внесении изменений в «Льготные и упрощенные правила перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных и коммерческих целей» вступило в силу с 21 сентября минувшего года. Согласно внесенным коррективам, таможенной пошлиной не облагаются товары, ввозимые посредством международных почтовых отправлений или компанией-перевозчиком на имя одного физического лица в течение 30 дней, с общей таможенной стоимостью не выше суммы в эквиваленте 300 долларов. А ведь ранее упомянутый лимит составлял 1 000 долларов.

«На текущий момент электронная торговля в мире набирает обороты и по всему миру наблюдается волна развития этой области. В этой связи следовало ожидать, напротив, поощрения этой деятельности, — заметил Годжаев. – В то же время к электронной торговле у нас очень часто относят покупки для личного пользования, тогда как в данном случае речь идет не об электронной коммерции, но электронном шопинге».

Казалось бы, после принятия закона «О безналичном расчете» популярность и объем интернет-покупок должны были в разы возрасти, но этого не случилось. Причина — повышение налога на добавленную стоимость. По мнению экономистов, государственные ограничения тормозят развитие электронной торговли, и в числе таких факторов называют НДС. С первого января 2017 года в Азербайджане вступили в силу новые поправки в налоговое законодательство, которые в том числе предусматривают налогообложение электронной торговли.

В Азербайджане в целом есть проблемы с электронной коммерцией, считает президент Азербайджанского интернет-форума Осман Гюндюз. Одна из них связана с логистикой. Граждане вынуждены идти за посылками на почту. В частности, имеются проблемы с доставкой посылок в регионы страны. На взгляд специалиста, к шопингу в интернете следует относиться мягче, в то же время следует наладить работу карго компаний. Эксперт также признал серьезные проблемы с защитой прав потребителей в цифровой среде.