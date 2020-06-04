«Азербайджан разговаривает не с Арменией, а с Россией» — политолог

Недавно экс-премьер-министр Армении Грант Багратян в интервью одному из армянских телеканалов сделал шокирующее армянскую общественность заявление. Так, политик, который в 1993-1996 годах занимал пост премьер-министра Армении, сказал: «Будь я Алиевым, то через 3-4 месяца напал бы на Армению и Нагорный Карабах».

Обосновывая свое заявление, Багратян сказал, что на сегодняшний день Армения сильно ослаблена из-за коронавируса. Когда ведущая сказала о том, что интервьюируемый фактически говорит о вероятности войны с Азербайджаном, то Багратян сказал:

«Наша страна ослаблена из-за коронавируса. И не факт, что Азербайджан нападет только на Карабах. А может еще и на Армению нападет».

Комментируя данное заявление экс-премьер-министра Армении, политолог Ильгар Велизаде сказал, что Армения ослабла еще 5-6 лет тому назад и апрельские бои 2016 года с очевидностью это показали.

«К сожалению, соответствующих выводов они не сделали. «Сила» армянской армии была проявлена еще тогда. Она ослабла за последние годы настолько безнадежно, что даже армянские военные признают, что в гонке вооружения существенно проигрывают Азербайджану. Апрельские бои показали, что вся их оборонительная тактика, которую они выстраивали несколько лет, не имеет никакой роли в сдерживании Азербайджана», — сказал политолог.

Говоря о самом заявлении Багратяна, эксперт сказал, что если бы даже Азербайджан решил атаковать Армению еще год назад, то результат был бы таким же, как и сегодня может произойти.

«То есть на обороноспособность армянской армии не коронавирус влияет, а системные просчеты и слабость армянского государства. Экономически сильные государства обычно имеют сильную армию. Это мировая практика, а не наши выдумки. Армения прячется за спиной российской армии и это подтверждает факт охраны армянских границ российскими пограничниками», — сказал он.

Велизаде также добавил, что Россия в последнее время пытается дистанцироваться от этого конфликта и не выступать на какой-то одной стороне, пытается придерживаться нейтральной позиции, что вызывает опасение.

«Использовать эпидемию коронавируса для того, чтобы отвоевать земли, мы, скорее всего, не будем, потому что здесь еще есть и имиджевая сторона вопроса. Азербайджан никогда не использовал слабость армянской стороны для того, чтобы решить свои политические задачи. Мы рассчитываем отвоевать свои территории, но для этого нужна удобная внешнеполитическая почва. Мы рассчитываем на то, что мировое сообщество обратит внимание на несостоятельность позиции армянской стороны и заставит ее пойти на определенные изменения», — добавил он.

По мнению политолога, недавние заявления Лаврова говорят о том, что Россия это понимает и открыто говорит о поэтапном решении.

«Тут нужно сказать, что Азербайджан не с Арменией разговаривает, а с Россией, и она понимает обеспокоенность азербайджанской стороны. И сейчас она пытается каким-то образом воздействовать на Армению. Пашинян сейчас упорствует, но и внутри Армении уже понимают, что это упорство ничего хорошего не принесет. Ситуация должна назреть, чтобы можно было повлиять на поведение армянской политики вообще. Но наша цель заключается в том, чтобы воздействовать на внешних интересантов, которые хотят изменить эту ситуацию», — резюмировал он.