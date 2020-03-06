Азербайджан призвали подписать Стамбульскую конвенцию

Представительство ЕС в Азербайджане и «EU Neighbours east» организовали в пятницу брифинг по случаю международного женского дня — 8 марта, сообщает «Туран».

Цель мероприятия — презентация проектов, реализуемых в Азербайджане по гендерному равноправию.

Выступивший на открытии глава представительства ЕС в Азербайджане Кястутис Янкаускас отметил, что в настоящее время ЕС готовит новый национальный план деятельности по гендерным проблемам, рассчитанный на 4 года.

«В Азербайджане более 100 лет назад женщины получили избирательное право, и нас интересует, смогли ли женщины на недавних внеочередных выборах в парламент Азербайджана, воспользоваться своими правами?», — сказал он.

Посол отметил, что в прошлом году в Азербайджане было официально зарегистрировано рекордное число фактов насилия над женщинами. Однако это не говорит, что ситуация ухудшилась. Это следствие того, что общество начало больше говорить о данной проблеме.

«Во всех проектах ЕС в Азербайджане гендерный вопрос является приоритетным. Положительным было бы, если Азербайджан присоединился к Стамбульской конвенции», — сказал он.

Отметим, что Конвенция Совета Европы по предотвращению и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием открыта для подписания с 11 мая 2011 года. Конвенция подписана 46 странами и Европейским союзом. Азербайджан до сих пор не подписал документ.

Глава отдела по юридическому обеспечению Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова, выступая на мероприятии, подчеркнула, что в Азербайджане никогда не было феминистского движения, но всегда были женщины ученые, представительницы интеллигенции, которые посвятили себя улучшению образования девушек, активизации их участия в общественной жизни.

Талия Ибрагимова считает, что на данном этапе следует уделить особое внимание экономической независимости женщин.

«Без экономической независимости проблема с гендерным равноправием всегда будет актуальной. Есть тенденция поддержки среднего и малого бизнеса среди женщин. Положительным является снижение уровня ранних браков и рождения детей девушками в возрасте 15-17 лет. Меры по противоборству селективным бракам тоже дают свои результаты», — сказала она.

После вступительных речей были презентованы проекты, реализованные при поддержке ЕС. На презентациях выступили также женщины из регионов, получившие помощь от программ ЕС, рассказавших о своем опыте.