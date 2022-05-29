ВС Турции с участием азербайджанских военнослужащих проведут в Эгейском регионе очередные военные совместные учения Efes 2022, который пройдет во второй неделе июня.

Как передает «Анадолу», военнослужащие из 37 стран мира, включая Италию, Азербайджан, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Пакистан, Албанию, Казахстан, Кыргызстан и США, отработают навыки совместных сухопутных и морских операций, а также высадку десанта.

В маневрах будут задействованы итальянский фрегат, канонерская лодка ВМС Ливии, вертолеты Ch-53, гаубицы, бронетехника и десантный корабль ВС США и другая техника.

По данным источников Министерства национальной обороны Турции, учения будут организованы на полигоне Доганбей (Сеферихисар, Измир) и завершатся проведением Дня наблюдателей.

В учениях примут участие более тысячи иностранных военнослужащих из 37 стран мира.

Efes 2022 — крупнейшие совместные учения в Эгейском регионе.

В 2016 году в учениях Efes приняли участие 8, в 2018 году — 20 стран. В этом году учения станут самыми масштабными в истории, поскольку число-стран участниц приблизилось к четырем десяткам.