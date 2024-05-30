Министерство национальной обороны Турции распространило в социальной сети видеоролик, на котором военнослужащие дружественных и союзных стран, участвующие в учениях EFES-2024, рассказали о впечатлениях от учений.

Способность Турции беспрепятственно работать с более чем 40 странами одновременно очень важна при планировании и проведении учений, подчеркнул капитан Люк Джонсон, командир роты Корпуса морской пехоты США.

«В ходе учений Турция продемонстрировала мировому сообществу, что может работать с американской армией и многими странами на море и на суше, а также что может планировать и осуществлять множество различных мероприятий»,- сказал капитан.

Подполковник азербайджанской армии сообщил, что азербайджанские военнослужащие получили новый опыт, выполняя маневры в рамках учений. Все государства мира увидели, какой силой обладает турецкий солдат, сказал он.

«В ходе учений военнослужащие из других стран обменялись идеями с турецкими военнослужащими и получили новую информацию. Нас очень радует, что наша братская страна – Турецкая Республика организует подобные учения. От имени всего моего подразделения хотел бы выразить благодарность каждому командиру, который внес свой вклад в организацию этого учения», — подчеркнул подполковник.

Лейтенант британской армии Генри Уотерсон сказал, что учения стали прекрасной возможностью увидеть красоты Турции.

«С того дня, как прибыли, мое подразделение обучалось у 19-й бригады спецназа различным маневрам, включая посадку и высадку из вертолета. Для нас это была хорошей возможностью познакомиться с коллегами из турецкой армии и увидеть красоты Турции»,- добавил он.