Азербайджан приглашен на римский саммит G20

Азербайджан получил приглашение для участия на саммите G20 («Группа двадцати»), где в 2021 году председательствует Италия. Как передает Inter Press Service (IPS), мероприятие пройдет в Риме 30-31 октября.

На данный момент для участия в саммите приглашены 38 стран: от Азербайджана до Чада, от Дании до Лаоса, от Швеции до Зимбабве. На встречи также приглашаются представители ООН, ЕС и основных международных валютно-финансовых институтов.

В период председательства Италии в группе ведущих экономических держав (на их долю приходятся 60% населения мира и 80% мирового ВВП), обозначены такие задачи, как обеспечение устойчивого и равноправного развития, защита окружающей среды, а также противостояние новым угрозам, в том числе таким, как санитарные кризисы. Девиз итальянского председательства — «Люди, планета, процветание».

Повестка председательства структурирована в виде 10 специализированных встреч, таких как финансы (в Венеции, 9-10 июля); инновации и исследования (в Триесте, 5-8 августа); окружающая среда, климат, энергия (в Неаполе, 22 июля), здравоохранение (в Риме, 5-6 сентября), сельское хозяйство (во Флоренции, 19-20 сентября) и др. Помимо этих 10 специализированных встреч, будет 8 «групп взаимодействия», которые перейдут от бизнеса к гражданскому обществу, молодежи и т. д. В Италии надеются, что все мероприятия будет возможно провести в очном формате.

Напомним, что постоянными членами G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Южная Корея, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Турция. Великобритания, США и ЕС. (ТАСС)