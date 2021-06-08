Государственную комиссию по вступлению Азербайджана во Всемирную торговую организацию (ВТО) возглавил вице-премьер Шахин Мустафаев.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел (МИД), ранее эти обязанности были возложены на министра экономики.

По информации, после длительного перерыва переговоры со странами-членами ВТО ожидается, что будут возобновлены в сентябре 2021 года. Последние переговоры на двустороннем уровне были проведены в декабре 2019 года, а в 2020 году из-за пандемии они были приостановлены.

Напомним, что Азербайджан ведет переговоры по четырем основным направлениям – по товарам (тарифы на сельскохозяйственную и промышленную продукцию), в сфере торговли услугами, усовершенствования законодательства (приведения его в соответствии с требованиями ВТО) и поддержки сельского хозяйства (субсидирование).

До пандемии по предложению секретариата ВТО Азербайджан проводил переговоры по вступлению страны в эту организацию на двусторонней основе. До тех пор встреча азербайджанской делегации с рабочей группой ВТО сопровождалась, как двусторонними переговорами со странами-членами организации, так и многосторонними переговорами по сельскому хозяйству.

Азербайджан приступил к переговорам со странами-членами ВТО в 2004 году.