Азербайджан поднялся в рейтинге Индекса паспортов

Нашим гражданам не нужна виза, чтобы посещать 68 стран, следует из Индекса паспортов Международной консалтинговой компании Henley & Partners.

Это исследование рассматривает гражданство исключительно с практической точки зрения. Авторы индекса поставили перед собой цель выявить не лучшую страну для проживания, а спектр возможностей, которые предоставляет тот или иной паспорт. Всего было проанализировано 185 гражданств, которые в результате были распределены по четырем категориям качества: от «очень высокого» до «низкого».

«Азербайджан поднялся в рейтинге на одну позицию и занимает 74-е место с возможностью путешествовать без визы или визой по прибытии в 68 стран мира. В период с января по март 2021 года Азербайджан заключил безвизовое соглашение с Гамбией», — говорится в обновленном Индексе паспортов на второй квартал текущего года.

Японский паспорт по-прежнему занимает первое место в Индексе, которое означает, что японским гражданам открыты границы 193 стран мира, несмотря на действующий запрет на въезд иностранных граждан на территорию Японии. На втором месте – сингапурский паспорт, который открывает возможность для безвизовых путешествий по 192 странам мира. На третьем месте – Германия и Южная Корея (191).

При составлении рейтинга авторы индекса гражданств мира взяли в расчет множество факторов, каждый из которых влияет на жизнь человека. Из них были выделены главные семь, которые можно разделить на внутренние и внешние. К первой группе относятся масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, а ко второй — количество доступных стран для проживания и туризма, а также их уровень развития, сказал # учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов.

По словам специалиста, 74 позиция нашей страны, свидетельствующая об упрощенном въезде в 68 стран мира, свидетельствует об улучшении позиций сравнительно с прошлым годом. Ведь если вспомнить, в минувшем году мы могли посещать в упрощенном формате 66 стран, а ранее — 64 страны.

«Ежегодно увеличивается число стран, куда наши граждане могут въезжать без визы или же по упрощенной системе получения виз, что в целом сказывается на растущих позициях в рейтинге, — заметил Аллахверанов. — Естественно, это сказывается на позиции нашей страны в рейтинге. Если за последние два – три года есть определенный сдвиг в количестве таких стран, это так или иначе сказывается на улучшении позиций, а всякое улучшение в данном случае является положительным моментом. Говоря про облегченный въезд в 68 стран, имеются ввиду те страны, куда, во-первых, наши граждане могут въезжать на безвизовой основе, а во-вторых, могут получать визу по прибытии в рамках упрощенной системы. Третий показатель – это когда требуется виза. Если упомянутое количество стран соблюдают два упомянутых условия въезда, получается, что порядка 130-ти стран – это те страны, куда наши граждане могут въезжать на основе процедуры получения визы до прибытия».

По тому, как меняется лидерство в этом рейтинге, можно сказать, что между странами, которые сегодня заинтересованы в «силе» своих паспортов, идет своего рода соревнование за право на высокие показатели, заметил он. По этой причине первая тройка – пятерка лидеров постоянно меняется, пояснил собеседник: «Наша страна пока не задействована в этой гонке, но тем не менее, ежегодное улучшение позиций Азербайджана свидетельствует о том, что правительство нацелено усиливать позиции азербайджанского паспорта, охватывая все больше стран, куда могут въезжать наши граждане без виз или по упрощенной системе их получения».

По словам эксперта, пандемия оказала влияние на мобильность и глобальный миграционный обмен в негативном ключе:

«Многие государства закрыли свои границы, что сказалось на мобильности населения и уменьшило количественные показатели миграционного обмена. Это, естественно, сказалось на гонке стран за высокие рейтинги в Индексе паспортов. Отразилось на процессах, в рамках которых страны целенаправленно реализовывали мероприятия, связанные с улучшением визового режима или же полной его отмены. Поскольку в пандемию не было такой надобности и условий, когда миграция влияла бы на усилия правительства именно в плане улучшения показателей в рейтинге».

Индекс паспортов является первым в истории международным рейтингом стран по свободе передвижения граждан, отражающим международные отношения и статус стран на мировой арене. С 2018 года Индекс паспортов обновляется ежеквартально, чтобы оперативно информировать об изменениях в безвизовом режиме стран.