«Противник заминировал территории, это является серьезной угрозой».

Oб этом сегодня сказал находящийся с визитом в Агдаме заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, являющийся председателем комиссии, созданной с целью обеспечения эффективного использования водных ресурсов на территории страны, совершенствования управления водным хозяйством и координации деятельности в этой сфере.

Ш.Мустафаев отметил, что основным приоритетом на деоккупированных территориях является развитие сельского хозяйства:

«Поэтому обеспечение оросительной водой является главным вопросом, мы примем дополнительные меры в связи с этим. Также рассматривается строительство новых каналов. Например, на реке Араз построено водохранилище Гыз Галасы. В соответствии с соглашением, подписанным с Исламской Республикой Иран в 2016 году, Азербайджан имеет 50-процентную долю в водохранилищах Худаферин и Гыз Галасы. Азербайджан имеет право провести новый водоканал из водохранилища Гыз Галасы и получать 50 кубометров воды в секунду. Этот вопрос также будет рассмотрен. Мы также начнем проектные работы, чтобы использовать эти возможности для обеспечения орошения».