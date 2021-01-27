Азербайджан передал Армении тела 31 армянского военнослужащего

Азербайджан передал армянской стороне тела 31 армянского военного. Как передает ТАСС передача тел прошла на территории Физулинского района.

«26 января на участке Физули азербайджанская сторона передала тела 31 армянского военнослужащего, не уточнив места их обнаружения. С начала поисковых работ обнаружены останки 1 318 человек», — отмечается в сообщении.

Армянские власти заявляют о почти 3,5 тыс. погибших в ходе боевых действий в Карабахе. Известно и о большом количестве пропавших без вести, в их поисках задействованы российские миротворцы и представители Международного комитета Красного Креста.