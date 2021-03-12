Азербайджан осудил освобождение в США убийцы турецкого дипломата

Баку осудил решение Верховного суда Лос-Анджеласа об условном освобождении армянского террориста Хампинга Сасуняна, убившего в 1982 году генконсула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана.

«Освобождение признанного террориста Х.Сасуняна, осужденного за убийство дипломата, подало бы очень неверный сигнал и, несомненно, нанесло бы ущерб интересам дипломатии, особенно в государстве с одним из крупнейших в мире дипломатических корпусов», — говорится в заявлении МИД Азербайджана в Twitter.

Ранее МИД Турции решительно осудил решение Верховного суда Лос-Анджелеса об условном освобождении убийцы Кемаля Арыкана.

Госдеп США также осудил решение об освобождении Хампига Сасуняна.

«Госдепартамент глубоко разочарован ожидаемым условно-досрочным освобождением в штате Калифорния Хампига «Гарри» Сасуняна, признанного виновным в убийстве в 1982 году генерального консула Турции в Лос-Анджелесе Кемаля Арыкана», говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Госдепартамента США.

Хампиг Сасунян и его сообщник Крикор Салиба 28 января 1982 года застрелили турецкого дипломата в его машине в Лос-Анджелесе. Сасунян был приговорен судом к пожизненному заключению. Сбежавший Салиба был убит в том же году в ходе конфликта в Ливане.