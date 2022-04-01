Азербайджан — одна из самых загрязненных минами стран и меньше всего получает международную поддержку.

Об этом заявила начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на проходящей в Баку международной конференции «Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития».

Л. Абдуллаева отметила, что на протяжении многих лет Армения загрязняла минами оккупированные на тот момент территории Азербайджана. По ее словам, на этих территориях было заложено более миллиона мин.

«Азербайджан ведет работы по восстановлению этих территорий, сотни тысяч людей ждут, когда они вернутся к родному очагу, но для этого сначала нужно восстановить эти земли, очистить их от мин, чтобы обеспечить спокойное и безопасное возвращение вынужденных переселенцев», — заявила Л. Абдуллаева.

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана отметила, что несмотря на то, что война завершилась, с ноября 2020 года более 200 человек стали жертвами мин.

Она отметила, что накануне участники международной конференции посетили Агдам, где смогли своими глазами увидеть все последствия армянской оккупации.

Повестка конференции, проходящей сегодня в Баку, охватывает такие темы, как совершенствование механизмов сотрудничества для активизации глобальных усилий по разминированию, совместное участие в этом процессе правительственных организаций, международной общественности, частного сектора и гражданского общества, применение передового опыта, инновационных методов и технологических новшеств.

В ней принимают участие около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования, из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др. Среди участников также члены парламентов зарубежных стран, представители международных организаций и посольств.