Азербайджан — образец привязанности между мусульманским большинством, христианской и еврейской общинами — Госдепартамент

Государственный департамент США в пятницу высоко оценил роль Азербайджана как «модели истинной привязанности» между религиозными общинами, в ответ на вопрос о недавних антисемитских атаках армянской диаспоры на Израиль из-за поддержки последним Баку в карабахском конфликте, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.

«Я уже говорил и повторю еще раз: Азербайджан во многих отношениях является образцом межэтнической и межконфессиональной не только терпимости, но и истинной привязанности

между мусульманским большинством, христианской и еврейской общинами», — об этом заявил корреспонденту TURAN в ходе телеконференции в Госдепартаменте спецпредставитель США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Элан Карр.

По данным Лос Анжелесского издания «Еврейский журнал»( The Jewish Journal) , Армянская молодежная федерация ( молодежное крыло Дашнакцутюн) организовала акцию протеста против Израиля перед консульством Израиля в Лос-Анджелесе.

Акция имела цель «запугать и надавить на Израиль и еврейскую общину за поддержку Азербайджана», протестующие обвинили Израиль и евреев в том, что они «такие же, как нацисты».

На вопрос, обеспокоен ли Госдепартамент этими антисемитскими нападками на евреев из-за поддержки Азербайджана, спецпредставитель Карр воздержался от комментариев. В то же время, он сказал о роли Азербайджана, как модели мирного сосуществования различных этнических и религиозных общин. Он напомнил историю, когда еврейская община строила

Синагогу, но у них не хватило денег и тогда лидер мусульманской общины лично предоставил дополнительное финансирование.

«Такого рода истории нужно рассказывать. Ранее я сказал, что в мире есть много хороших новостей на этом фронте. Есть действительно много хороших новостей во всем мире, в том числе на Ближнем Востоке, в том числе в мусульманском мире. Такие истории важны, как свидетельство истинной привязанности между различными этническими и религиозными общинами», — сказал он.

Госдепартамент на прошлой неделе провел свою первую конференцию по борьбе с онлайн-антисемитизмом, отметив результаты израильской системы отслеживания: за первые восемь месяцев 2020 года 1,7 миллиона сообщений в Twitter и YouTube были определены, как пропагандирующие ненависть к евреям.

«Антисемитизм растет во всем мире уже более десяти лет, в основном из-за его распространения в Интернете», — сказал Карр. «Мы стремились решить эту глобальную проблему, одновременно поддерживая основополагающие принципы защиты свободы слова в Америке».

Главным источником антисемитизма он назвал Иран и очень важно противодействовать этой политике, отметил он.