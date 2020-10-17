Азербайджан направил ноту протеста России из-за визита депутата Госдумы в Карабах

Посольство Азербайджана в России направило ноту протеста в министерство иностранных дел России в связи с незаконным визитом депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виталия Милонова на оккупированные азербайджанские территории в нарушение международно-признанных границ Азербайджана. Об этом российскому бюро Report сообщили в посольстве Азербайджана в России.

В вышеуказанной ноте отмечается, что 16 октября 2020 года Виталий Милонов провел встречу с так называемым главой сепаратистского режима и сделал ряд весьма провокационных заявлений, направленных на еще большее усугубление и без того напряженной ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

«Далее указывается, что подобные провокационные действия депутата Государственной Думы РФ вызвали справедливое возмущение как азербайджанской общественности, так и многочисленной диаспоры в России, и направлены на ухудшение российско-азербайджанских отношений», — отмечается в сообщении посольства.

Ранее депутату Госдумы РФ Виталию Милонову запретили въезд в Азербайджан.