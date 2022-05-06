Азербайджанская фотография будет представлена на Международном фестивале KOLGA Tbilisi Photo 2022.

Как соощил # один из кураторов азербайджанской независимой фотоплатформы F37 Эмин Mathers, 9 мая в рамках фестиваля состоится открытие выставки Watch to hear.

«Главная цель выставки – расширить деятельность современных азербайджанских фотографов. Некоторые из фотографий рассказывают о личных историях, другие посвящены региональным общинам, а остальные шепчут о самом дорогом — Каспийском море», – рассказывает Эмин Mathers.

На выставке будут представлены работы азербайджанских фотографов Лали Биньятовой, Чичек Байрамлы, Расула Гулиева, Эмина Mathers в сотрудничестве с современной поэтессой Лейли Салаевой, Орхана Аббасова, Наны Рагимовой-Гафаровой, Фидан Назимгызы и Шараф Нагиевой.

Эмин Mathers представит в Тбилиси свою известную серию работ Oilbow:

«В проект Oilbow в этот раз помимо поэтессы Лейли Салаевой мы включили серию фотографа Орхана Аббасова Summer drifting, чтобы усилить эффект и показать больше о том, как мы своим творчеством взаимодействуем с Каспием», — рассказывает куратор.

Выставка азербайджанских фотографов будет проходить до 14 мая.

В этом году ежегодный фестиваль Kolga Tbilisi Photo пройдет в 21-й раз и в первый раз после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Фестиваль ставит перед собой задачу объединить международную фотографию с Грузией и способствовать профессиональному развитию местных фотографов.

В рамках фотонедели с 7 по 10 мая в Тбилиси пройдет несколько международных выставок.