Азербайджан готов будет поставлять газ на планируемый газовый хаб в Турции, если такие поставки будут выгодны иностранным компаниям, работающим в стране.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Султанов.

Замминистра пояснил, что основная доля добычи газа в стране приходится на международный консорциум «Шахдениз».

«Это новая [для нас] инициатива, мы, конечно, будем смотреть. Газ в Азербайджане в основном производится [международным] консорциумом. Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) там участвует, но это консорциум, где есть BP, “Лукойл”, иранская компания, и для них самое важное – экономическое обоснование этого проекта. Если на этом можно зарабатывать деньги, они будут готовы», – считает Э. Султанов.

О каких объемах поставок могла бы идти речь, замминистра не уточнил.

По официальным данным, доказанные запасы газа в стране составляют 2,6 трлн кубометров. Крупнейшим проектом по добыче газа в Азербайджане является проект по разработке месторождения Шахдениз. В консорциум входят британская BP (29,99%, оператор проекта), SOCAR (21,03%), российский «Лукойл» (19,99%), турецкая TPAO (19%) и иранская NICO (10%).

Добыча газа на месторождении началась в 2006 году. Экспорт газа с проекта, по данным госкомитета по статистике Азербайджана, в 2021 году вырос почти на 44% до 17,6 млрд кубометров.

Другим крупным азербайджанским месторождением является «Апшерон». Добыча на нем должна начаться в 2022 году. Участниками проекта в равных долях являются SOCAR и французская Total. Прочие перспективные месторождения страны — Шафаг-Асиман, Нахчыван, Умид-Бабек, Карабах и Ашрафи.

Э. Султанов добавил, что в 2022 году Азербайджан планирует увеличить поставки газа в Евросоюз (ЕС) на 40% до 11,5 млрд кубометров. В 2021 году поставки азербайджанского газа в Европу, по его словам, составили 8,2 млрд кубометров.

Сейчас поставки азербайджанского газа в Европу идут по Южному газовому коридору, который включает газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум, Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP). По TANAP азербайджанский газ поступает в Турцию в объеме до 16 млрд кубометров в год, по TAP мощностью 10 млрд кубометров в год газ поставляется далее в ЕС.

Акционерами TANAP являются азербайджанская SOCAR – ей принадлежит 51%, SOCAR Turkiye Enerji (7%), турецкая госкомпания Botas (30%) и BP (12%).

По данным минэнерго Азербайджана, общий объем экспорта природного газа из республики в 2021 году увеличился на 40% и составил 18,9 млрд кубометров. Добыча газа в Азербайджане в 2021 году увеличилась на 18% до 43,9 млрд кубометров.