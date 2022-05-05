Азербайджан и Армения продолжают обсуждать создание двусторонней комиссии по делимитации границы.

Как передает Report со ссылкой на «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Есть вопросы, лишь после ответов на которые, мы приступим к обсуждению возможной встречи руководителей страны. Мы еще обсуждаем их. И когда обсуждения дойдут до определенной стадии, и будет назначена возможная встреча, мы публично объявим о ней», — сказал Григорян.