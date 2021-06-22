«Мы должны сосредоточиться на реальности. Реальность такова, что впервые с момента обретения независимости появилась уникальная возможность нормализовать отношения между Азербайджаном и Арменией. Почему я говорю впервые? Потому, что уже нет факта оккупации».

Как сообщает АПА, об этом в интервью TRT World сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр напомнил, что в соответствии с четырьмя резолюциями ООН Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

«Есть около 30 лет вражды, оккупации, потерь и последствий войны. Но мы считаем, что нужно смотреть в будущее. Вы знаете, нам это нелегко, потому что память оживляет все то, что произошло. Однако президент Азербайджана подчеркнул необходимость нормализации отношений. Азербайджан готов работать с Арменией для заключения мирного соглашения. Мы предлагаем это. Мы ожидаем от Армении политической воли и реальных шагов на этом уровне», — сказал он.