Азербайджан заявил о готовности оказать помощь в борьбе с пожарами в Израиле.

Как передает АПА, публикация об этом размещена на странице Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД) в Twitter.

«С тревогой следим за разрушительными пожарами в Израиле. Азербайджан в случае необходимости готов оказать помощь по тушению пожаров», — говорится в публикации.

Министерство иностранных дел (МИД) Израиля в свою очередь выразило благодарность МИД Азербайджана за помощь, предложенную в борьбе с пожарами.

В публикации МИД Изралия в «Twitter» говорится: «Благодарим за солидарность и дружбу, МИД Азербайджана. Большое спасибо!».

Отметим, уже третий день израильские пожарные и спасательные группы ведут борьбу с пожарами, которые охватили крупный лесной массив и возвышенности на западе Иерусалима (Гудса) и создают угрозу близлежащим населенным пунктам.

Служба по борьбе с пожарами и спасения Израиля сообщила о том, что выгорело не менее 17 000 га. К тушению огня привлечены 110 пожарных групп, 10 самолетов. Отмечается, что это один из крупнейших лесных пожаров в истории страны.

МИД Израиля сообщил, что за авиационной поддержкой обратились к Греции, Кипру, Италии, Франции и другим странам.