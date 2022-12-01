«Не зря руководство Армении в последнее время больше говорит о правах армян в Карабахе, чем о статусе».

Как передает московский корреспондент АПА, об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил готовность азербайджанской стороны обеспечить права карабахских армян: «Азербайджанская сторона готова к этому. Азербайджан готов обсудить это, предоставить армянам в Карабахе гарантии в связи с правами, которыми обладают и другие граждане Азербайджана».

Лавров также заявил, что Минскую группу ОБСЕ похоронили французы и американцы: «Наряду с миссией России по посредничеству в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией мы видим попытки других игроков воспрепятствовать этому процессу.

Сейчас о Минской группе никто не вспоминает. Иногда в Армении вспоминают политические деятели. Минскую группу похоронили французы и американцы. Мы здесь не виноваты».