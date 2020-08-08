Азер Сулейманов:«Избежать той войны можно было только в одном случае…»

Интервью # с депутатом парламента Грузии от партии «Национальное движение» Азером Сулеймановым

— Сегодня, когда минуло 12 лет с момента российско-грузинской войны, не возникает ли мысли, что ее можно было избежать?

— Я был свидетелем тех ужасных событий, забыть о которых невозможно, даже спустя 12 лет. Грузия, территориальную целостность которой поддерживает весь мир, за исключением РФ и ряда ее сателлитов, боролась с сепаратизмом и терроризмом на своей земле так же, как это делает любое государство. Безусловно, Грузия прекрасно понимала, кто ей в реальности противостоит. Так что, избежать той войны можно было только в одном случае — если бы у России имелось такое желание. Его не оказалось. Была реализована тщательно спланированная провокация с российской стороны, посредством которой официальная Москва пыталась оказать давление на официальный Тбилиси. Владимиру Путину очень не нравился путь реформ, демократии и европейской интеграции, сближения с НАТО, которые были выбраны нашей страной в период президентства Михаила Саакашвили.

— Как известно, в ходе той войны российские войска были в нескольких десятках километров от Тбилиси. Насколько реален был штурм грузинской столицы с их стороны?

— Как очевидец тех событий могу со всей ответственностью заявить, что российские танки действительно стояли в тридцати километрах от Тбилиси. Кроме того, российские штурмовики бомбили Марнеули и практически все аэропорты Грузии. Не знаю, каков был окончательный план российской стороны, собирались ли они штурмовать Тбилиси, но даже российские генералы в итоге признали, что были удивлены и восхищены тем, как сплотился грузинский народ, какое жесткое сопротивление агрессору он сумел оказать. Так что, рассуждая чисто гипотетически, если бы в горячих головах российских военных и вызревали планы по штурму Тбилиси, то ничем хорошим бы это для них не закончилось. Мы сумели бы отстоять свою столицу, как сумели отстоять Грузию.

— Граждане Украины, после аннексии Крыма со стороны России, продолжают посещать полуостров. А посещают ли граждане Грузии Южную Осетию и Абхазию?

— Южная Осетия и Абхазия – это грузинские территории. Они таковыми остаются, несмотря на итоги августовской войны 2008 года и то, что Россия и ряд ее сателлитов признали «независимость» данных территорий нашего государства. Да, в «черный список», с запретом на въезд в Грузию вносятся все те, кто посещают Южную Осетию и Абхазию не с грузинской территории. При этом, даже граждане Грузии посещают Южную Осетию и Абхазию, заезжая туда с территории своей страны. Скажу больше — жители Южной Осетии и Абхазии также посещают Грузию, лечатся в наших медицинских учреждениях.

— Согласны ли Вы с тем, что именно итоги той войны стали причиной будущего поражения Михаила Саакашвили на президентских выборах?

— Категорически не согласен. Потому, что видел, как угроза со стороны российских агрессоров сплотила тогда всю Грузию, всех ее граждан, вне зависимости от национальности и политических убеждений. Что до причин поражения Михаила Саакащвили, то нужно понимать, что именно он создал ту Грузию, которой мы все стали гордиться. И именно демократия, одним из основных атрибутов которой являются честные и свободные выборы, являются тем, за что все благодарны Саакашвили. Он не стал цепляться за власть, не пошел на фальсификации итогов выборов. Он с достоинством принял выбор своего народа. Это шаг настоящего политического деятеля, которому противостояли миллиардер Бидзина Иванишвили, обещавший народу золотые горы. По прошествии времени все поняли, что это была циничная ложь. Но, своей цели Иванишвили и его российские друзья достигли. Правда, грузинский народ и наша страна в итоге только проиграли от этого.

— Насколько вообще высок рейтинг «Грузинской мечты» и лично Бидзины Иванишвили?

— Я уверен, что по итогам нынешних парламентских выборов, которые состоятся 31 октября, мы все увидим, что грузинский народ исправит ошибку, совершенную в 2012 году, сказав категорическое «нет» партии «Грузинская мечта», Бидзине Иванишвили и его российским друзьям. Потому, что именно они за прошедшие 8 лет уничтожили многое из того, чем мы все стали гордиться при Михаиле Саакашвили. Они остановили стремительное развитие нашего государства, способствовали тому, что ныне имеет место спад практически по всем направлениям. Теперь пришло время платить за свои действия. Уверен, что граждане Грузии укажут «мечтателям» на дверь. Уверен также, что и они сами понимают неизбежность провала. При этом, сфальсифицировать итоги нынешних выборов им никто не позволит.