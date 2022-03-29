Пограничник Роман Грибов с острова Змеиный, автор уже легендарной фразы о «русском военном корабле», вернулся из плена домой.

Об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Глава ОГА встретился с Романом и вручил отличие «За заслуги перед Черкасщиной».

«Имею честь поздравить на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость. От всего общества вручил Роману отличие «За заслуги перед Черка – написал чиновник.

Напомним, украинские военные, находившиеся на острове Змеиный во время нападения России, бросили вызов захватчикам и отказались сдаться. Когда им приказали сложить оружие, иначе их разбомбят, отрицательный ответ о российском военном корабле от украинских военных стал самым популярным мемом этой войны.

Сначала считалось, что защитники на острове погибли, но позже стало известно, что они в безопасности, но попали в плен.

24 марта состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ.

Президент Владимир Зеленский в интервью российским журналистам 27 марта сказал, что часть украинских моряков с острова Змеиный погибли, часть взята в плен — их обменяли на российских военных. (ukrinform.ru)