Автоматизация и деглобализация: будут ли актуальны эти тренды для Азербайджана?

Эпидемия коронавируса меняет жизнь человечества и, как утверждают многие специалисты, возврата к тому, что было, ожидать не стоит.

Согласно исследованию Bank of America (BofA) «COVID-19 — десять лет спустя», основными мировыми трендами после пандемии станут автоматизация и деглобализация.

Для развивающихся стран, как отмечается в работе, высока вероятность того, что после пандемии примерно 75% рабочих мест будут заменены роботами, сообщает газета «Известия».

Специалисты объясняют свой прогноз тем, что доля производства в таких экономиках выше, чем в развитых.

Вместе с тем, после пандемии бизнес, возможно, захочет пересмотреть цепочки поставок, которые в последние годы сильно усложнились. Фокус внимания корпораций может переместиться на азиатские экономики, Центральную и Восточную Европу, а также Турцию и Мексику. Они получат и новые рабочие места, и большие инвестиции.

Экономист Натиг Джафарли заявил #, что в последнее время ведется много разговоров по поводу вышеупомянутых трендов. Что касается деглобализации, то, по мнению эксперта, этот тренд не будет продолжительным.

«Да, сейчас в связи с пандемией коронавируса большинство стран закрыли свои границы. Да, правительства задумались над тем, как важно полностью обеспечивать себя жизненно важной продукцией и не зависеть в сфере продовольственной безопасности и экономики в целом от других стран. Но когда вспышка заболевания коронавирусом сойдет на нет, когда нефть хотя бы несколько вырастет в цене, мир постепенно начнет возвращаться в исходную позицию», – считает он.

Глобализация дает государствам дополнительные преимущества. Благодаря ей бизнес нашел пути оптимизации своих расходов, говорит экономист.

«Так, многие компании переместили свое производство в страны Азии, где рабочая сила обходится дешевле. Если, скажем, американская крупная компания вынуждена будет производить продукцию только в Америке, то государству придется ее дотировать. Мир, – говорит Джафарли, – очень быстро поймет, что деглобализация — это путь в никуда, ведь при ней будут издержки производства и существенное повышение цен».

Азербайджан, по убеждению эксперта, деглобализация никак затронуть не может, ведь 90% экспорта нашей страны это нефть, газ, энергоресурсы.

Говоря о возможном интересе к Азербайджану со стороны международных корпораций, он отметил, что в стране не тот объем экономики, чтобы их заинтересовать.

«Турция – совсем другое дело. Там огромный потребительский рынок и логистические преимущества. И у нас можно было бы привести логистику на хороший уровень, но со всем остальным будут сложности. В стране нет рынка ценных бумаг, нет хорошо работающей судебной системы. В стране, –считает Джафарли, – есть потенциал, но чтобы его использовать, нужно привести наше законодательство в соответствие с международным. В частности, необходимо стать членом ВТО, что дало бы нам ряд преимуществ. На постсоветском пространстве только две страны не вступили в эту организацию – Азербайджан и Беларусь».

Что касается тотальной автоматизации после пандемии, то, как отметил Джафарли, сейчас в этой сфере большие возможности. Искусственный интеллект создает огромное поле для развития. Но в нашей стране нет специалистов в области IT такого уровня, нет хороших научно-исследовательских центров.

«Хотя у нас есть умная молодежь, но, в основном, она учится, а затем остается жить и работать на Западе. Например, я знаю, что один азербайджанец продал свои разработки Google за 50 миллионов долларов. Нужно работать над привлечением профессиональных кадров и трудиться над созданием цифровых технологий», – сказал эксперт.

По словам Джафарли, с автоматизацией и роботизацией на первый план выйдут гуманитарные профессии, хотя раньше большинство было уверено, что будущее именно за технарями.

«Робот может произвести расчет тех или иных операций, упаковать продукцию и сделать еще много чего. Но есть сферы, профессии, где нужен именно человеческий фактор. Чем сейчас занимаются многие в период карантина? Поют, музицируют. Все больше, – считает он, будут востребованы творческие специальности — композиторы, певцы, музыканты, актеры театра и кино, писатели и др».

С массовой роботизацией мир изменится, но правительству по сути все равно, кто создает добавочную стоимость – человек или робот.

В странах с высоким уровнем роботизации и автоматизации, будет, по прогнозам Джафарли, применяться мера обеспечения граждан базовым доходом. Произойдет это где-то через 10-15 лет. В некоторых странах уже ставят такие эксперименты. Такое было в Финляндии. Власти Швейцарии пробовали выплатить гражданам базовый доход, но те отказались.

«Конечно, базовый доход будет не огромным, но на жизнь его должно хватать. Если человек хочет получать больше, ему придется работать и зарабатывать», – подчеркнул экономист.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что после коронавируса многие страны столкнутся с безработицей, и этот процесс уже начался. Особенно пострадает молодежь, не имеющая трудового опыта. Нужна грамотная трудовая политика для того чтобы создавались, а не ликвидировались рабочие места.

«У нас промышленность не настолько развита, чтобы бояться, что автоматизация отнимет рабочие места у граждан. По сути, в стране нет крупных предприятий. А в сельском хозяйстве автоматизация как раз нужна, а то многие крестьяне занимаются аграрным производством по старинке. Если думать на перспективу, то нужно делать акцент именно на то, кто будет управлять машинами при высоком уровне роботизации. Делать это в любом случае придется человеку», – сказал он.

Эксперт также считает, что особой заинтересованности в Азербайджане со стороны крупных международных корпораций в ближайшем будущем ждать не стоит. Они давно перебрались в Азию, так как там более дешевая рабочая сила.

В нашей стране пока иностранный капитал привлекают лишь вложения в нефтяной сектор. Исмаилов отметил, что надо стараться привлечь внимание международных корпораций благоприятным экономическим климатом, а также искоренить коррупцию, и тогда можно будет рассчитывать на интерес с их стороны.